Рекшинская (Павлочева) Анна Александровна
Место рожденияг. Донецк
Дата рождения1914
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Донецк
Бракосочетание
1938
г. Донецк
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рекшинский Василий Семёнович
Донецк
Смерть
1977
г. Донецк