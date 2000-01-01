Рекшинская (Павлочева) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекшинская (Павлочева) Анна Александровна

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Место рождения

г. Донецк

Дата рождения

1914

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Донецк
Бракосочетание
1938

Муж: Рекшинский Василий Семёнович

г. Донецк
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рекшинский Василий Семёнович

Донецк
Смерть
1977
г. Донецк
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