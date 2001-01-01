Саковский Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Сын: Саковский Борис Владимирович
Мать ребёнка: Андреева Елизавета Степановна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Саковский Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Андреева Елизавета Степановна
Рождение ребёнка
1956
Сын: Саковский Леонид Владимирович
Мать ребёнка: Андреева Елизавета Степановна
Бракосочетание
Неизвестно