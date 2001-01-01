Саковский Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саковский Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Саковский Борис Владимирович

Мать ребёнка: Андреева Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Саковский Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Андреева Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Саковский Леонид Владимирович

Мать ребёнка: Андреева Елизавета Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Елизавета Степановна

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