Картышова Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Картышова Светлана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1999 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гордеев Виталий Борисович

Рождение ребёнка
1999

Сын: Гордеев Сергей Витальевич

Отец ребёнка: Гордеев Виталий Борисович

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