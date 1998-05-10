Яковлев Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Виталий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1976

Отец: не указан

Мать: Яковлева Валентина Александровна

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