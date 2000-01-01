Жданова Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданова Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1935

Сын: Жданов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Жданов Григорий

Россия, Самарская область, с. Александровка
Рождение ребёнка
Около 1941

Дочь: Лексина Римма Григорьевна

Отец ребёнка: Жданов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жданов Григорий

Смерть
Неизвестно
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