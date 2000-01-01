Жданова Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1935
Сын: Жданов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Жданов Григорий
Россия, Самарская область, с. Александровка
Рождение ребёнка
Около 1941
Дочь: Лексина Римма Григорьевна
Отец ребёнка: Жданов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жданов Григорий
Смерть
Неизвестно