(Талюка) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Талюка) Анна

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Место рождения

Каип

Дата рождения

23.06.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1912

Отец: Талюка Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саламатин Василий

Бракосочетание
15.01.1930

Муж: Саламатин Василий

Рождение ребёнка
1937

Сын: Саламатин Иван

Отец ребёнка: Саламатин Василий

Смерть
Неизвестно

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