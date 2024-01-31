(Талюка) Анна
Место рожденияКаип
Дата рождения23.06.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1912
Отец: Талюка Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саламатин Василий
Бракосочетание
15.01.1930
Муж: Саламатин Василий
Рождение ребёнка
1937
Сын: Саламатин Иван
Отец ребёнка: Саламатин Василий
Смерть
Неизвестно