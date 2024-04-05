Щербинин Александр Константинович
Место рожденияТамбовская область, г. Кирсанов, с. Голынщина
Дата рождения05.03.1927
Дата смерти18.03.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1927
Тамбовская область, г. Кирсанов, с. Голынщина
Рождение ребёнка
31.07.1954
Тамбовская область, г. Кирсанов
Рождение ребёнка
31.07.1956
Тамбовская область, г. Кирсанов
Рождение ребёнка
03.08.1961
Самара
Смерть
18.03.1992
Самара