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Щербинин Александр Константинович

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Место рождения

Тамбовская область, г. Кирсанов, с. Голынщина

Дата рождения

05.03.1927

Дата смерти

18.03.1992

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1927

Отец: Щербинин Константин Васильевич

Мать: Щербинина Ольга Васильевна

Тамбовская область, г. Кирсанов, с. Голынщина
Рождение ребёнка
31.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербинина Анастасия Ивановна

Тамбовская область, г. Кирсанов
Рождение ребёнка
31.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербинина Анастасия Ивановна

Тамбовская область, г. Кирсанов
Рождение ребёнка
03.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербинина Анастасия Ивановна

Самара
Смерть
18.03.1992
Самара
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