Ширялин Николай
Место рожденияд. Тургеневка Плохинский р-н
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Тургеневка Плохинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Грозный, Чеченская Республика, Россия