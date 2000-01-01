Ширялин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширялин Николай

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Место рождения

д. Тургеневка Плохинский р-н

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Тургеневка Плохинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Грозный, Чеченская Республика, Россия
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