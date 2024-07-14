Моисеева (Новикова) Ирина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1984
Отец: Новиков Евгений
Рождение ребёнка
20.03.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Моисеев Александр Витальевич
Рождение ребёнка
07.05.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Моисеев Александр Витальевич