Моисеева (Новикова) Ирина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева (Новикова) Ирина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1984

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1953 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1984

Отец: Новиков Евгений

Мать: Новикова Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
20.03.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Моисеев Александр Витальевич

Рождение ребёнка
07.05.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Моисеев Александр Витальевич

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