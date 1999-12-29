Емельянова (Мишина) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Мишина) Нина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1939

Дата смерти

29.12.1999

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1939

Отец: Мишин Петр Артемович

Мать: Мишина (Плуталова) Александра Андриановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Говорков Николай

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.12.1962

Дочь: Соколова (Глотова-Говоркова) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Говорков Николай

Рождение ребёнка
17.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Емельянов Владимир Николаевич

Смерть
29.12.1999

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