Емельянова (Мишина) Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1939
Дата смерти29.12.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Говорков Николай
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.12.1962
Дочь: Соколова (Глотова-Говоркова) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Говорков Николай
Рождение ребёнка
17.05.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Емельянов Владимир Николаевич
Смерть
29.12.1999