Цымбалюк (Олейник) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цымбалюк (Олейник) Анна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Олейник Степан

Мать: Олейник Ульяна ???

Смерть
Неизвестно
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