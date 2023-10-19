Кардашова Людмила Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКардашова Людмила Дмитриевна

Кардашова Людмила Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
скульптор-керамист
Смерть
1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close