Вершинин Валентин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин Валентин Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1952

Отец: Коротаев Николай Устинович

Мать: Вершинина Агафья Филипповна

Рождение ребёнка
15.04.1979

Сын: Вершинин Сергей Валентинович

Мать ребёнка: Вершинина Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
26.04.1986

Сын: Вершинин Владимир Валентинович

Мать ребёнка: Вершинина Валентина Сергеевна

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Валентина Сергеевна

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