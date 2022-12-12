Вершинин Валентин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1952
Рождение ребёнка
15.04.1979
Сын: Вершинин Сергей Валентинович
Мать ребёнка: Вершинина Валентина Сергеевна
Рождение ребёнка
26.04.1986
Сын: Вершинин Владимир Валентинович
Мать ребёнка: Вершинина Валентина Сергеевна
Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно