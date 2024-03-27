Шамсутдинов Мухамет Ахметсадыкович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсутдинов Мухамет Ахметсадыкович

Место рождения

Башкирская АССР, Аургазинский р-н, д. Марс

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Башкирская АССР, Аургазинский р-н, д. Марс
Рождение ребёнка
18.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсутдинова Фарзана Мухаметзяновна

г.Салават, РБ, РФ
Военная награда
Неизвестно
Шамсутдинов Мухамет Ахмет-садыкович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1921Башкирская АССР, Аургазинский р-н, д. Марс. Юбилейная картотека
Шамсудинов Мухамед Садитович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1921 Дата и место призыва: 16.04.1941 Аургазинский РВК, Башкирская АССР, Аургазинский р-н Воинское звание: рядовой Дата вы... Показать все
Смерть
Неизвестно
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