Шамсутдинов Мухамет Ахметсадыкович
Место рожденияБашкирская АССР, Аургазинский р-н, д. Марс
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамсутдинова Фарзана Мухаметзяновна
г.Салават, РБ, РФ
Военная награда
Неизвестно
Шамсутдинов Мухамет Ахмет-садыкович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1921Башкирская АССР, Аургазинский р-н, д. Марс. Юбилейная картотека
Шамсудинов Мухамед Садитович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1921 Дата и место призыва: 16.04.1941 Аургазинский РВК, Башкирская АССР, Аургазинский р-н Воинское звание: рядовой Дата вы... Показать все
Смерть
Неизвестно