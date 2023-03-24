Ягодина (Щеглова) Прасковья Дементьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягодина (Щеглова) Прасковья Дементьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1915 г.р.
Скрыто настройками приватности
1924 г.р.

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Ягодин Афанасий Сергеевич

Отец ребёнка: Ягодин Сергей Назарьевич

Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область
Рождение ребёнка
22.09.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ягодин Сергей Назарьевич

Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область
Рождение ребёнка
04.09.1924

Дочь: Савельева Васса Сергеевна

Отец ребёнка: Ягодин Сергей Назарьевич

Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ягодин Сергей Назарьевич

Смерть
Неизвестно
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