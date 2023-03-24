Ягодина (Щеглова) Прасковья Дементьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1915
Сын: Ягодин Афанасий Сергеевич
Отец ребёнка: Ягодин Сергей Назарьевич
Рождение ребёнка
22.09.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ягодин Сергей Назарьевич
Рождение ребёнка
04.09.1924
Дочь: Савельева Васса Сергеевна
Отец ребёнка: Ягодин Сергей Назарьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно