Лунев/Дыдаев Агап Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунев/Дыдаев Агап Никитин

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

До 1675

Дата смерти

Между 1702 и 1715

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1675

Отец: Лунев/дыдаев Никита Григорьев

Мать: не указана

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1689

Сын: Лунев/дыдаев Петр Агапов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: Авдотья (Евдокия) Агапова

Мать ребёнка: не указана

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: Фекла Агапова

Мать ребёнка: не указана

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Между 1702 и 1715
Тимшино, Егорьевск, Московская область
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