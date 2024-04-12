Лунев/Дыдаев Агап Никитин
Место рождения
Дата рожденияДо 1675
Дата смертиМежду 1702 и 1715
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1675
Отец: Лунев/дыдаев Никита Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1689
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: Авдотья (Евдокия) Агапова
Рождение ребёнка
Около 1702
Дочь: Фекла Агапова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1702 и 1715