Луценко Степан Гордеев
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Луценко Гордей Гаврилов
Мать: Луценко Матрона Хворова
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Агрипина Степанова
Мать ребёнка: Луценко Февронья Иванова
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Парасковья Степанова
Мать ребёнка: Луценко Февронья Иванова
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Луценко Февронья Иванова
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Луценко Февронья Иванова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Евдокия Степанова
Мать ребёнка: Луценко Февронья Иванова
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Луценко Февронья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луценко Февронья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луценко Февронья Иванова
Смерть
Неизвестно