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Луценко Степан Гордеев

Место рождения

Доброполье, Харківська область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Луценко Гордей Гаврилов

Мать: Луценко Матрона Хворова

Доброполье, Харківська область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Агрипина Степанова

Мать ребёнка: Луценко Февронья Иванова

Доброполье, Харківська область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Парасковья Степанова

Мать ребёнка: Луценко Февронья Иванова

Доброполье, Харківська область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Луценко Никита Степанов

Мать ребёнка: Луценко Февронья Иванова

Доброполье, Харківська область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Луценко Андрей Степанов

Мать ребёнка: Луценко Февронья Иванова

Доброполье, Харківська область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Евдокия Степанова

Мать ребёнка: Луценко Февронья Иванова

Доброполье, Харківська область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Луценко Платон Степанов

Мать ребёнка: Луценко Февронья Иванова

Доброполье, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луценко Февронья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луценко Февронья Иванова

Смерть
Неизвестно
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