Натрова Лилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Натрова Лилия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Натрова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Натров Иван Павлович

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Натрова Валерия Ивановна

Отец ребёнка: Натров Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Натров Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
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