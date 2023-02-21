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Борисов Александр Анатольевич
Борисов Александр Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.03.1959
Пол
Мужской
Отец
Борисов Анатолий Владимирович
1933 г.р.
Мать
Грезова (Борисова) Мария Николаевна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1959
Отец:
Борисов Анатолий Владимирович
Мать:
Грезова Мария Николаевна
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