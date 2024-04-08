Боженова Елена Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Боженов Артемий Егорович
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Боженов Артемий Егорович
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Боженов Артемий Егорович
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Матрёна Артемьева
Отец ребёнка: Боженов Артемий Егорович
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Боженов Зот Артемьев
Отец ребёнка: Боженов Артемий Егорович
Рождение ребёнка
Около 1788
Отец ребёнка: Боженов Артемий Егорович
Рождение ребёнка
Около 1791
Отец ребёнка: Боженов Артемий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно