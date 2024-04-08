Боженова Елена Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боженова Елена Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Боженов Матвей Артемьев

Отец ребёнка: Боженов Артемий Егорович

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Боженов Михаил Артемьев

Отец ребёнка: Боженов Артемий Егорович

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Боженов Ермолай Артемьев

Отец ребёнка: Боженов Артемий Егорович

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Матрёна Артемьева

Отец ребёнка: Боженов Артемий Егорович

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Боженов Зот Артемьев

Отец ребёнка: Боженов Артемий Егорович

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Боженов Мокей Артемьев

Отец ребёнка: Боженов Артемий Егорович

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Боженов Семён Артемьев

Отец ребёнка: Боженов Артемий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боженов Артемий Егорович

Смерть
Неизвестно
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