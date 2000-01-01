Ткачук Александр Андреевич
Место рожденияУкраина г. Тернополь
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина г. Тернополь
Рождение ребёнка
16.02.1982
Сын: Воеводин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Воеводина Наталья
Украина г. Тернополь
Развод
Неизвестно
Жена: Воеводина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воеводина Наталья
Украина г. Тернополь