Ткачук Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачук Александр Андреевич

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Место рождения

Украина г. Тернополь

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1961 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина г. Тернополь
Рождение ребёнка
16.02.1982

Сын: Воеводин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Воеводина Наталья

Украина г. Тернополь
Развод
Неизвестно

Жена: Воеводина Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воеводина Наталья

Украина г. Тернополь
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