(Walkoin) Hedwig T
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1850
Муж: Parkkoin Salomon S
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.05.1852
Дочь: Sophia
Отец ребёнка: Parkkoin Salomon S
Шёлково, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно