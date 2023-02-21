(Walkoin) Hedwig T — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Walkoin) Hedwig T

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1850

Муж: Parkkoin Salomon S

Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.05.1852

Дочь: Sophia

Отец ребёнка: Parkkoin Salomon S

Шёлково, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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