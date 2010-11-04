Саркисян (Айрапетян) Астхик Карапетовна
Место рождения
Дата рождения04.04.1931
Дата смерти04.11.2010
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1931
Отец: Айрапетян Карапет
Мать: Айрапетян Тязягюль
Рождение ребёнка
30.07.1957
Сын: Саркисян Сейран Александрович
Отец ребёнка: Саркисян Александр Манучарович
Рождение ребёнка
28.09.1959
Сын: Саркисян Вячислав Александрович
Отец ребёнка: Саркисян Александр Манучарович
Рождение ребёнка
15.11.1961
Сын: Саркисян Самвел Александрович
Отец ребёнка: Саркисян Александр Манучарович
Рождение ребёнка
26.08.1966
Сын: Саркисян Манучар Александрович
Отец ребёнка: Саркисян Александр Манучарович
Смерть
04.11.2010