Саркисян (Айрапетян) Астхик Карапетовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саркисян (Айрапетян) Астхик Карапетовна

Место рождения

Карашен, Община Карашен, Сюникская область

Дата рождения

04.04.1931

Дата смерти

04.11.2010

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1931

Отец: Айрапетян Карапет

Мать: Айрапетян Тязягюль

Карашен, Община Карашен, Сюникская область
Рождение ребёнка
30.07.1957

Сын: Саркисян Сейран Александрович

Отец ребёнка: Саркисян Александр Манучарович

Рождение ребёнка
28.09.1959

Сын: Саркисян Вячислав Александрович

Отец ребёнка: Саркисян Александр Манучарович

Рождение ребёнка
15.11.1961

Сын: Саркисян Самвел Александрович

Отец ребёнка: Саркисян Александр Манучарович

Рождение ребёнка
26.08.1966

Сын: Саркисян Манучар Александрович

Отец ребёнка: Саркисян Александр Манучарович

Смерть
04.11.2010

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