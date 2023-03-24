Коковина Офимья Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.02.1865 ст.
Дочь: Евдокия Пантелеймонова
Отец ребёнка: Коковин Пантелеймон Никитин
Рождение ребёнка
01.07.1866 ст.
Дочь: Марфа Пантелеймонова
Отец ребёнка: Коковин Пантелеймон Никитин
Рождение ребёнка
21.11.1867 ст.
Дочь: Екатерина Пантелеймонова
Отец ребёнка: Коковин Пантелеймон Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно