Коковина Офимья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коковина Офимья Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1865 ст.

Дочь: Евдокия Пантелеймонова

Отец ребёнка: Коковин Пантелеймон Никитин

Рождение ребёнка
01.07.1866 ст.

Дочь: Марфа Пантелеймонова

Отец ребёнка: Коковин Пантелеймон Никитин

Рождение ребёнка
21.11.1867 ст.

Дочь: Екатерина Пантелеймонова

Отец ребёнка: Коковин Пантелеймон Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коковин Пантелеймон Никитин

Смерть
Неизвестно
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