Малютина (Моисеева) Наталия Николаевна
Место рожденияг. Загорск
Дата рождения06.06.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1960
г. Загорск
Рождение ребёнка
21.08.1980
Дочь: Макарова Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: Малютин Геннадий Александрович
г. Загорск
Рождение ребёнка
20.06.1985
Сын: Малютин Кирилл Геннадьевич
Отец ребёнка: Малютин Геннадий Александрович
г. Загорск
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сергиев Посад