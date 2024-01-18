Малютина (Моисеева) Наталия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютина (Моисеева) Наталия Николаевна

Место рождения

г. Загорск

Дата рождения

06.06.1960

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1960

Отец: Моисеев Николай Александрович

Мать: Моисеева Валентина Ильинична

г. Загорск
Рождение ребёнка
21.08.1980

Дочь: Макарова Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: Малютин Геннадий Александрович

г. Загорск
Рождение ребёнка
20.06.1985

Сын: Малютин Кирилл Геннадьевич

Отец ребёнка: Малютин Геннадий Александрович

г. Загорск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малютин Геннадий Александрович

Место жительства
Неизвестно
Сергиев Посад
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