Герасимова Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Григорьев Яков

Отец ребёнка: Артемонов Григорий

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Григорьев Петр

Отец ребёнка: Артемонов Григорий

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Б/ф Михайло Григорьев

Отец ребёнка: Артемонов Григорий

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Артемонов Григорий

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемонов Григорий

Смерть
1790
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