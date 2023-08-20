Герасимова Марья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1718
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Григорьев Яков
Отец ребёнка: Артемонов Григорий
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Григорьев Петр
Отец ребёнка: Артемонов Григорий
Рождение ребёнка
Около 1764
Отец ребёнка: Артемонов Григорий
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Артемонов Григорий
Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемонов Григорий
Смерть
1790