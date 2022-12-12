Боброва (Буевич) Галина Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва (Буевич) Галина Станиславовна

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Место рождения

Дубовики, Андреевская волость, Полоцкий уезд

Дата рождения

12.01.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1935

Отец: Буевич Станислав Иосифович

Мать: Буевич Анна Андреевна

Дубовики, Андреевская волость, Полоцкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобров Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобров Николай Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобров Алексей

Смерть
Неизвестно
Витебск, Витебская область
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