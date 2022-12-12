Боброва (Буевич) Галина Станиславовна
Место рождения
Дата рождения12.01.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1935
Отец: Буевич Станислав Иосифович
Мать: Буевич Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобров Николай Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобров Алексей
Смерть
Неизвестно