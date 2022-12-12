Кормина (Власова) Ирина Андреевна
Место рождения
Дата рождения06.05.1908 ст.
Дата смерти07.12.1990
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1908 ст.
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Гусева Фаина Михайловна
Отец ребёнка: Кормин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
18.01.1935
Дочь: Чурикова Руфина Михайловна
Отец ребёнка: Кормин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Кормин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Кормин Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.12.1990