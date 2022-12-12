Кормина (Власова) Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кормина (Власова) Ирина Андреевна

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Место рождения

Семенки, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

06.05.1908 ст.

Дата смерти

07.12.1990

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1908 ст.

Отец: Власов Андрей Евфимиевич

Мать: Власова Александра Ивановна

Семенки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Гусева Фаина Михайловна

Отец ребёнка: Кормин Михаил Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.01.1935

Дочь: Чурикова Руфина Михайловна

Отец ребёнка: Кормин Михаил Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1940

Сын: Кормин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Кормин Михаил Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кормин Михаил Иванович

Смерть
07.12.1990
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