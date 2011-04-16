(Чумак) Ульяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Чумак) Ульяна Сергеевна

(Чумак) Ульяна Сергеевна

avatar

Место рождения

Барнаул

Дата рождения

16.04.2011

Пол

Женский

Отец

1984 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.2011

Отец: Чумак Сергей

Мать: Чумак Яна Владимировна

Барнаул
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close