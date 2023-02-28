Пелагея Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Федоров Лаврентий Яковлевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Федоров Яков Лаврентьевич
Отец ребёнка: Федоров Лаврентий Яковлевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Васса Лаврентьевна
Отец ребёнка: Федоров Лаврентий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно