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Пелагея Яковлевна

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Федоров Лаврентий Яковлевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Федоров Яков Лаврентьевич

Отец ребёнка: Федоров Лаврентий Яковлевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Васса Лаврентьевна

Отец ребёнка: Федоров Лаврентий Яковлевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Лаврентий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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