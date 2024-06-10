Якимова (Якимова) Дария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЯкимова (Якимова) Дария

Якимова (Якимова) Дария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Костюченко (Костюк) Архип Кириллов

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Кирилл Иоаннов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Костюченко (Костюк) Петр Кириллов

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Кирилл Иоаннов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Костюченко (Костюк) Прохор Кириллов

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Кирилл Иоаннов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Костюченко (Костюк) Назарий Кириллов

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Кирилл Иоаннов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Костюченко (Костюк) Ефимий Кириллов

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Кирилл Иоаннов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
03.10.1844

Сын: Костюченко (Костюк) Деонисий

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Кирилл Иоаннов

Малин, Житомирська область

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