Якимова (Якимова) Дария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Костюченко (Костюк) Архип Кириллов
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Кирилл Иоаннов
Рождение ребёнка
1829
Сын: Костюченко (Костюк) Петр Кириллов
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Кирилл Иоаннов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Костюченко (Костюк) Прохор Кириллов
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Кирилл Иоаннов
Рождение ребёнка
1835
Сын: Костюченко (Костюк) Назарий Кириллов
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Кирилл Иоаннов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Костюченко (Костюк) Ефимий Кириллов
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Кирилл Иоаннов
Рождение ребёнка
03.10.1844
Сын: Костюченко (Костюк) Деонисий
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Кирилл Иоаннов