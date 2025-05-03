Кондратюк Константин Владимирович
мужской, родился 02.03.1924
умер 05.02.1994
ОтецКондратюк ВладимирНеизвестно г.р.
Дети
Кондратюк Николай Константинович30.06.1949 г.р.
Бобровская (Кондратюк) Людмила КонстантиновнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1924
Отец: Кондратюк Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобровская (Кондратюк) Людмила Константиновна
Мать ребёнка: Кондратюк Вера Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондратюк Вера Александровна
Залузье, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
30.06.1949
Сын: Кондратюк Николай Константинович
Мать ребёнка: Кондратюк Вера Александровна
Залузье, Жабинковский район, Брестская область
Смерть
05.02.1994