Кондратюк Константин Владимирович 02.03.1924 — найти родственников по фамилии на Familio

Кондратюк Константин Владимирович

Автор
ТУ
Урбан Т.

мужской, родился 02.03.1924

умер 05.02.1994

Отец
Кондратюк ВладимирНеизвестно г.р.
Дети
Кондратюк Николай Константинович30.06.1949 г.р.
Бобровская (Кондратюк) Людмила КонстантиновнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1924

Отец: Кондратюк Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобровская (Кондратюк) Людмила Константиновна

Мать ребёнка: Кондратюк Вера Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратюк Вера Александровна

Залузье, Жабинковский район, Брестская область

Рождение ребёнка
30.06.1949

Сын: Кондратюк Николай Константинович

Мать ребёнка: Кондратюк Вера Александровна

Залузье, Жабинковский район, Брестская область

Смерть
05.02.1994

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