Шафиков Фирдинат Харысович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шафиков Харыс Шакурович
Мать: Шафикова Динэ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шафиков Амир Фирдинатович
Мать ребёнка: Шафикова Гузель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шафикова Юлия Фирдинатовна
Мать ребёнка: Шафикова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шафикова Регина Фирдинатовна
Мать ребёнка: Шафикова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шафикова Ирина