Шафиков Фирдинат Харысович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шафиков Фирдинат Харысович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шафиков Харыс Шакурович

Мать: Шафикова Динэ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шафиков Амир Фирдинатович

Мать ребёнка: Шафикова Гузель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шафикова Юлия Фирдинатовна

Мать ребёнка: Шафикова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шафикова Регина Фирдинатовна

Мать ребёнка: Шафикова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шафикова Ирина

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