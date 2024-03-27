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Хасянов Абдулхак

Место рождения

д.Антяровка Краснооктябрьского района Горьковской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Антяровка Краснооктябрьского района Горьковской обл.
Рождение ребёнка
28.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хасянова Гаферя Фейзрахмановна

д.Антяровка
Смерть
Неизвестно
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