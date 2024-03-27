Хасянов Абдулхак
Место рожденияд.Антяровка Краснооктябрьского района Горьковской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д.Антяровка Краснооктябрьского района Горьковской обл.
Рождение ребёнка
28.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хасянова Гаферя Фейзрахмановна
д.Антяровка
Смерть
Неизвестно