Дюкова (Кондратьева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюкова (Кондратьева) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Дюков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Дюков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюков Леонид Иванович

Отец ребёнка: Дюков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюков Павел Иванович

Отец ребёнка: Дюков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюков Иван Иванович

Отец ребёнка: Дюков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюков Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Дюков Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дюков Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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