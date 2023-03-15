Дюкова (Кондратьева) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Дюков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дюков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дюков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дюков Павел Иванович
Отец ребёнка: Дюков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дюков Иван Иванович
Отец ребёнка: Дюков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дюков Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно