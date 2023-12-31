(Ходакова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти?.09.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Упоминание
Неизвестно
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Смерть
?.09.1920
Причина смерти: детская слабость
Рождение
1920