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(Ходакова) Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

?.09.1920

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Упоминание
Неизвестно
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Смерть
?.09.1920
Причина смерти: детская слабость
Рождение
1920

Отец: Ходаков Александр Макаров

Мать: Ходакова Екатерина Афанасьевна

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