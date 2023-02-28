Пелагея Лукьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Лукьянова

Пелагея Лукьянова

avatar

Место рождения

Титеево, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1779 г.р.

Дети

Около 1801 г.р.
Около 1803 г.р.
Около 1805 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Титеево, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Фёдор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Акимов

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Николай Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Акимов

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Акимов

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Акимов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close