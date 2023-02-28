Пелагея Лукьянова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Фёдор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Акимов
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Николай Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Акимов
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Акимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Акимов
Смерть
Неизвестно