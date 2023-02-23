Ефросинья Лукьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Авдотья Александрова
Отец ребёнка: Александр Николаев
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Акулина Александрова
Отец ребёнка: Александр Николаев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Прасковья Александрова
Отец ребёнка: Александр Николаев
Место жительства
1858
9
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Николаев
Смерть
Неизвестно