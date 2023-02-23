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Ефросинья Лукьянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Авдотья Александрова

Отец ребёнка: Александр Николаев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Акулина Александрова

Отец ребёнка: Александр Николаев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Прасковья Александрова

Отец ребёнка: Александр Николаев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
9
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Николаев

Смерть
Неизвестно
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