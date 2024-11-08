Вознесенская (Стручина) Мария Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Вознесенская (Стручина) Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стручин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вознесенская Ида Александровна

Отец ребёнка: Вознесенский Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вознесенский Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вознесенская) Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Вознесенский Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вознесенская) Лидия Александровна

Отец ребёнка: Вознесенский Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вознесенский Михаил Александрович

Отец ребёнка: Вознесенский Александр

Рождение ребёнка
19.08.1918

Сын: Вознесенский Леонид Александрович

Отец ребёнка: Вознесенский Александр

Рождение ребёнка
15.02.1921

Сын: Вознесенский Николай Александрович

Отец ребёнка: Вознесенский Александр

Смерть
Неизвестно

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