Вознесенская (Стручина) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стручин Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вознесенская Ида Александровна
Отец ребёнка: Вознесенский Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вознесенская) Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Вознесенский Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вознесенская) Лидия Александровна
Отец ребёнка: Вознесенский Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вознесенский Михаил Александрович
Отец ребёнка: Вознесенский Александр
Рождение ребёнка
19.08.1918
Сын: Вознесенский Леонид Александрович
Отец ребёнка: Вознесенский Александр
Рождение ребёнка
15.02.1921
Сын: Вознесенский Николай Александрович
Отец ребёнка: Вознесенский Александр
Смерть
Неизвестно