Забивалов Михаил
Место рожденияРСФСР
Дата рождения19.11.1919
Дата смерти2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1945
Дочь: (Забивалова) Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Забивалова (Зайцева) Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
21.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Забивалова (Зайцева) Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
30.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Забивалова (Зайцева) Екатерина Петровна
Смерть
2001