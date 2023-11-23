Забивалов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗабивалов Михаил

Забивалов Михаил

Место рождения

РСФСР

Дата рождения

19.11.1919

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1945 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1945

Дочь: (Забивалова) Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Забивалова (Зайцева) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
21.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Забивалова (Зайцева) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
30.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Забивалова (Зайцева) Екатерина Петровна

Смерть
2001

Мы используем куки для улучшения работы сайта.