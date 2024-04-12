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Черных Иван Васильевич

Место рождения

Дубровка, Должанский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Должанский муниципальный район, Орловская область
деревня Дубровка, Лебедская волость, Ливенский уезд, Орловская губерния, Российская империя Источник: https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital21059194/
Лечение в госпитале
25.02.1916 ст.
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Поступил на излечение 25.02.1916 г. в Нижегородский госпиталь Российского Общества Красного Креста. Источник: https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital21059194/
Военная служба
До 25.02.1916 ст.
62-я пехотная дивизия
рядовой 248-й пехотный Славяносербский полк 2-я бригада 62-я пехотная дивизия Российская Императорская армия.
Ранение
09.07.1917 ст.
Крево, Сморгонский район, Гродненская область
Ранен 09.07.1917 г. в бою у местечка Крево Кревская волость Ошмянский уезд Виленская губерния Российская империя. Отправлен в перевязочный отряд 62-я пехотная дивизия Источник: https://gwar.mil.ru/h... Показать все
Военная служба
До 09.07.1917 ст.
62-я пехотная дивизия
рядовой 248-й пехотный Славяносербский полк 2-я бригада 62-я пехотная дивизия Российская Императорская армия.
Смерть
Неизвестно
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