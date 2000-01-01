Телелюева (Мышина) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюева (Мышина) Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1925

Дата смерти

20.03.1969

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

1953 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1925

Отец: Мышин Иван Степанович

Мать: Мышина Оксинья(Ксения) Андреевна

Рождение ребёнка
01.10.1953

Дочь: Седова Александра Павловна

Отец ребёнка: Телелюев Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
14.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Павел Фёдорович

Смерть
20.03.1969
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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