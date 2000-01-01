Телелюева (Мышина) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1925
Дата смерти20.03.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1925
Рождение ребёнка
01.10.1953
Дочь: Седова Александра Павловна
Отец ребёнка: Телелюев Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телелюев Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
14.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телелюев Павел Фёдорович
Смерть
20.03.1969
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область