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Габделмекмин (Абдулмукмин)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Абдрашит

Мать: Юзеевна Саиья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдулнасырова Хуббизамал

Рождение ребёнка
1857

Сын: Габделмэлик (Габдулмалик)

Мать ребёнка: Абдулнасырова Хуббизамал

Рождение ребёнка
1858

Сын: Габдулмунир

Мать ребёнка: Абдулнасырова Хуббизамал

Смерть
Неизвестно

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