Габделмекмин (Абдулмукмин)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Абдрашит
Мать: Юзеевна Саиья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абдулнасырова Хуббизамал
Рождение ребёнка
1857
Сын: Габделмэлик (Габдулмалик)
Мать ребёнка: Абдулнасырова Хуббизамал
Рождение ребёнка
1858
Сын: Габдулмунир
Мать ребёнка: Абдулнасырова Хуббизамал
Смерть
Неизвестно