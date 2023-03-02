(Тянникова) Ольга
Место рожденияШеметово, Россия
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тянников Евгений
Шеметово, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Терёшкина) Светлана
Отец ребёнка: Терёшкин Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терёшкин Евгений
Рождение ребёнка
05.02.2018
Дочь: Ангелина
Отец ребёнка: Хрущев Руслан
Бракосочетание
Около 05.03.2018
Муж: Хрущев Руслан