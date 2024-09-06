Лейцингер Анна Августовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лейцингер Анна Августовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1908
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.01.1908 ст.

Сын: Лейцингер Николай

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
МК Введенской (Казанской) церкви в бывшем Новинском монастыре. Мать: Дома Котлярова вдова присяжного поверенного Анна Августовна Лейцингер, православного вероисповедания. Восприевмники: Швейцарский гр... Показать все
Смерть
Неизвестно

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