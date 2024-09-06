Лейцингер Анна Августовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1908
Рождение ребёнка
17.01.1908 ст.
Сын: Лейцингер Николай
Отец ребёнка: не указан
МК Введенской (Казанской) церкви в бывшем Новинском монастыре. Мать: Дома Котлярова вдова присяжного поверенного Анна Августовна Лейцингер, православного вероисповедания. Восприевмники: Швейцарский гр... Показать все
Смерть
Неизвестно