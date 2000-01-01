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Гуселетов Андрей Никифорович

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Место рождения

д. Бабинская, Омская обл., Большереченский р-н

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Гуселетов Никифор Тимофеевич

Мать: Гуселетова Прасковья Патрикеевна

д. Бабинская, Омская обл., Большереченский р-н
Рождение ребёнка
1874

Сын: Гуселетов Степан Андреевич

Мать ребёнка: Гуселетова ?

д. Бабинская, Омская обл., Большереченский р-н
Рождение ребёнка
1878

Сын: Гуселетов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Гуселетова ?

д. Бабинская, Омская обл., Большереченский р-н
Рождение ребёнка
1881

Сын: Гуселетов Никифор Андреевич

Мать ребёнка: Гуселетова ?

д. Бабинская, Омская обл., Большереченский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Мариямна Листофоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова ?

Смерть
Неизвестно
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