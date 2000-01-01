Гуселетов Андрей Никифорович
Место рожденияд. Бабинская, Омская обл., Большереченский р-н
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
д. Бабинская, Омская обл., Большереченский р-н
Рождение ребёнка
1874
Сын: Гуселетов Степан Андреевич
Мать ребёнка: Гуселетова ?
д. Бабинская, Омская обл., Большереченский р-н
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Гуселетова ?
д. Бабинская, Омская обл., Большереченский р-н
Рождение ребёнка
1881
Сын: Гуселетов Никифор Андреевич
Мать ребёнка: Гуселетова ?
д. Бабинская, Омская обл., Большереченский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуселетова ?
Смерть
Неизвестно