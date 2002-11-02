Ковалева (Сидоренко) Людмила Генадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1963
Дата смерти02.11.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1990
Рождение ребёнка
18.02.1991
Рождение ребёнка
05.02.1992
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.11.2002