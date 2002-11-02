Ковалева (Сидоренко) Людмила Генадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Сидоренко) Людмила Генадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1963

Дата смерти

02.11.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1966 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалев Юрий Петрович

Рождение ребёнка
18.02.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалев Юрий Петрович

Рождение ребёнка
05.02.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалев Юрий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалев Юрий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Юрий Петрович

Смерть
02.11.2002
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