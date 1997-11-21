Синюков Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синюков Андрей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1974

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1944 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1974

Отец: Синюков Василий Федорович

Мать: Лапшина Галина Георгиевна

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