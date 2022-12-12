Кокорин Федор Савельев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Кокорин Савелий Андреев
Мать: не указана
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
Смерть
1756
Кресцово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г