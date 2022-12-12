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Кокорин Федор Савельев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Отец

1695 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Кокорин Савелий Андреев

Мать: не указана

РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
Смерть
1756
Кресцово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
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