Проскуряков Игнат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Проскуряков Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Проскуряков Аверьян Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Проскуряков Мартин Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Проскуряков Акакий Игнатьевич
Смерть
Неизвестно