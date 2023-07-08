Проскуряков Игнат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскуряков Игнат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Проскуряков Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Проскуряков Аверьян Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Проскуряков Мартин Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Проскуряков Акакий Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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